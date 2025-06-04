ACWA Power, Türkiye’ye 2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

ACWA POWER’IN YATIRIM AŞAMASI

Suudi Arabistan merkezli ACWA Power, Türkiye’de gerçekleştireceği yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım için son hazırlıklarını yapıyor. CNBC-e’ye bilgi veren resmi kaynaklar, ACWA Power’ın Türkiye’de 2 gigavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurma görüşmelerinin imza aşamasına geldiğini açıkladı. Bu çerçevede, şirketin Sivas ve Karaman bölgelerinde 1’er gigavat büyüklüğünde güneş enerjisi santralleri kuracağı ifade ediliyor.

HÜKÜMETLER ARASI ANLAŞMA MODELİ

Proje kapsamında, daha önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TANAP gibi projelerde uygulanan hükümetler arası anlaşma modelinin benimsenmesi bekleniyor. Kanun niteliğindeki düzenlemeler ile ACWA Power’ın imar izinleri ve teknik sorunları kolaylıkla aşması öngörülüyor. Yürütülen görüşmelerde, ACWA Power’ın Türkiye’deki santralleri için tüm panel ve ekipmanı Çin’den getirmek istediği öğrenildi, ancak nihai anlaşma ile yerlilik şartında uzlaşma sağlandı. Enerji sektörü temsilcileri, ACWA Power’ın Türkiye’de üretim yapan firmalarla iletişime geçerek ekipman ve parçaların üretimi için teklifler istediğini de belirtiyor. Ayrıca, ACWA Power’ın yatırımları kapsamında santrallerde 30 yıllık alım garantisinin planlandığı duyuruldu.

BÜYÜK YATIRIMLAR BEKLENİYOR

Resmi imzaların atılmasıyla birlikte, Sivas ve Karaman’da kurulacak santrallerin yenilenebilir enerji alanında tek bir yatırımcı tarafından gerçekleştirilen en büyük yatırımlardan biri olması bekleniyor. CNBC-e’ye konuşan kaynaklar, ACWA Power’ın 2 gigavatlık projesinin ilerleyen zamanlarda daha da büyüyebileceğini öne sürdü. Bu doğrultuda, ACWA Power’ın Türkiye’de daha fazla yatırım planları bulunduğu belirtiliyor. Şirketin, Türkiye’deki yatırımları arasında Kırıkkale’de 950 megavat kapasiteli bir doğalgaz santrali yatırımı daha olduğu da kaydedildi.