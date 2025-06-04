ACWA Power, Türkiye’ye 2 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor

ACWA POWER YATIRIMLARI SON AŞAMADA

Suudi Arabistan merkezli ACWA Power, Türkiye’deki yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım için son aşamaya geldi. CNBC-e’ye bilgi veren resmi kaynaklar, ACWA Power’ın Türkiye’de 2 gigavat büyüklüğünde bir güneş enerjisi santrali kurma görüşmelerinin imza aşamasına geldiğini aktardı. Buna göre, ACWA Power, Sivas ve Karaman bölgelerinde 1’er gigavat büyüklüğünde güneş enerjisi santralleri inşa edecek.

HÜKÜMETLER ARASI ANLAŞMA MODELİ UYGULANACAK

Bu proje için, daha önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TANAP gibi büyük projelerde uygulanan hükümetler arası anlaşma modeli kullanılacak. Kanun niteliğindeki düzenlemelerle ACWA Power’ın imar izinleri ve teknik problemlerin kolayca aşılması bekleniyor. Şimdiye kadar yapılan görüşmelerde ACWA Power’ın Türkiye’de kuracağı santraller için gerekli tüm panel ve ekipmanları Çin’den temin etme isteği ortaya çıksa da, taraflar mühendislik ve yerli üretim şartlarında uzlaşmış durumda. Enerji sektörü temsilcileri, ACWA Power’ın Türkiye’deki üretim yapan şirketlerle irtibat kurarak ekipman ve parça üretimi için teklifler aldığını doğruladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE EN BÜYÜK YATIRIM

ACWA Power’ın kurulacağı güneş enerjisi santrallerinin, 30 yıllık alım garantisi ile birlikte gerçekleştirilmesi bekleniyor. Resmi imzaların atılmasıyla Sivas ve Karaman’da hayata geçecek bu santraller, yenilenebilir enerji sektöründe tek bir yatırımcının gerçekleştirdiği en büyük yatırımlardan birisi olacak.

DAHA FAZLA YATIRIM PLANLARI MASADA

ACWA Power’ın 2 gigavatlık projesinin ilerleyen günlerde daha da büyüme potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor. Şirket, Türkiye’de daha fazla yatırım planladığını bildiriyor. ACWA Power, ayrıca Türkiye’deki ilk yatırımı olarak Kırıkkale’de 950 megavat kapasiteli bir doğalgaz santrali projesine de sahip.