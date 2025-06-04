Açwa Power Türkiye’ye 2 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor

ACWA POWER’IN YATIRIM AŞAMASI

Suudi Arabistan merkezli ACWA Power, Türkiye’de yaklaşık 2 milyar dolar boyutunda bir yatırım için son aşamaya geldi. CNBC-e’ye bilgi veren resmi kaynaklar, ACWA Power’ın Türkiye’de 2 gigavat büyüklüğünde güneş enerjisi santrali kurmak için görüşmelerin imza aşamasına geldiğini ifade ediyor. Bu çerçevede ACWA Power, Sivas ve Karaman bölgelerinde her biri 1’er gigavat büyüklüğünde güneş enerjisi santralleri kuracak.

HÜKÜMETLER ARASI ANLAŞMA MODELİ UYGULANACAK

Proje kapsamında Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TANAP gibi projelerde uygulanan hükümetler arası anlaşma modeli izlenecek. Kanun niteliğindeki düzenleme sayesinde ACWA Power’ın imar izinleri ve teknik sorunları kolay bir şekilde aşması bekleniyor. Şu ana kadar yapılan görüşmelerde, ACWA Power’ın Türkiye’de kuracağı santraller için tüm panel ve ekipmanlarını Çin’den getirmek istediği belirtilirken, sonuçta taraflar yerli üretim şartında anlaştı. Enerji sektörü temsilcileri de ACWA Power’ın Türkiye’de üretim yapan şirketlerle temasa geçerek ekipman ve parça üretimi için teklif istediğini doğruluyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE BÜYÜK YATIRIM

Resmi imzaların atılması ile birlikte, Sivas ve Karaman’daki santrallerin yenilenebilir enerji sektöründe tek bir yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek en büyük yatırımlardan biri olacağı öngörülüyor. ACWA Power’ın 2 gigavatlık projesinin gelecekte daha da büyüyebileceği ifade ediliyor. Ayrıca bu, ACWA Power’ın Türkiye’deki ilk yatırımı olmayacak. Şirketin, Kırıkkale’de 950 megavat kapasiteli bir doğalgaz santral yatırımı da bulunuyor.