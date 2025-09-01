Ad Scientific Index 2026 Sıralaması Açıklandı

AD SCIENTIFIC INDEX AÇIKLAMALARI

Uluslararası bağımsız sıralama kuruluşu AD Scientific Index, 2026 yılına ait “Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralamaları”nı duyurdu. Bu perspektifte, 221 ülkeden 24.545 kurum ve 2 milyon 626 bin 699 bilim insanı değerlendirildi. Sıralamalar, üniversitelerin üretkenlik, atıf etkisi ve bireysel araştırma performansı gibi kriterlere göre yapıldı. Yeni veriler ışığında Türkiye’den 17 üniversite ilk 1000 içerisinde yer aldı. Atatürk Üniversitesi ise 789. sırada yer alarak dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında kendine yer buldu.

REKTÖRDEN AÇIKLAMALAR

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu başarı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bilimsel üretkenliğe, araştırma performansına ve uluslararası görünürlüğe dayalı bağımsız sıralamalarda üniversitemizin her yıl daha yukarılara çıkması, köklü geçmişimizin ve güçlü akademik kadromuzun bir sonucudur. Atatürk Üniversitesi olarak, bilime yön veren ve topluma değer katan çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Bu başarı, tüm akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın ortak emeğidir. Hedefimiz, bu ivmeyi daha da yukarı taşıyarak Atatürk Üniversitesini dünyada ilk 500 yükseköğretim kurumları arasına yerleştirmektir.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN SIRALAMADAKİ YERİ

2026 sonuçlarına göre Türkiye, dünya sıralamasında 32. sırada, Avrupa’da ise 16. sırada yer aldı. İlk 1000’de 17 Türk üniversitesinin bulunması dikkat çekerken, bu sayı 2000’de 62, 3000’de 103, 5000’de ise 169’a ulaşıyor. Atatürk Üniversitesi, bu sıralama ile hem bölgesinde hem de ulusal ve uluslararası ölçekte araştırma ve bilim odaklı güçlü bir kurum olduğunu yeniden kanıtladı.