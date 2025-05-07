Ada Ve Naz Işık, İkiz Voleybolcular

İKİZ KARDEŞLER İLE VOLEYBOL HEDEFİ

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Spor Kulübü bünyesindeki genç voleybolcular arasında yer alan ikiz kardeşler Ada ve Naz Işık, aynı sahada ter döküyor ve benzer hayalleri paylaşarak yan yana ilerliyor. Süleymanpaşa Spor Kulübü takımı, Ebru Nayim Fen Lisesi’nde voleybol antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Sınırlı imkanlara rağmen sahaya başarıya odaklanmış olan bu genç sporcular, tutkuları ve inançları sayesinde fark yaratmaya çalışıyor.

SPORCU YETİŞTİRME HEDEFİ

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Voleybol Antrenörü Ali İhsan Gök, “15 yıldır voleybol antrenörlüğü yapıyorum. Süleymanpaşa Spor Kulübü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öğrencilerimiz derslerine rağmen büyük bir özveriyle antrenmanlara geliyor. Amacımız, sporcularımızı üst liglerde ve milli takımda görmek” sözleriyle takımın hedefine vurgu yapıyor.

KARDEŞLERİN ORTAK HEDEFİ

Ada Işık, “Kardeşim Naz ile 7 yıldır voleybol oynuyoruz. Özellikle kardeşim ile birlikte bu sporu yaptığımız için çok mutluyum. En büyük hayalimiz, milli formayı giyip ülkemizi temsil etmek” diyerek hayallerini aktarıyor. Naz Işık ise, “Kardeşimle bu sporu yapmak öncelikle çok güzel bir duygu. Ben bu spora farklı bir sporla başladım, özellikle ilk başta jimnastik yapıyordum. Voleybol sosyal ilişkileri gerçekten çok fazla güçlendiriyor. Bu sporu kardeşimle birlikte ilerletmek istiyoruz. Ülkemi temsil etmeyi çok istiyorum” şeklinde düşüncelerini paylaşıyor.