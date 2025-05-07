Ada Ve Naz Işık, Milli Hayal Kuruyor

İKİZ VOLEYBOLCULAR HAFTADA YENİ ANLAŞMALARA İMZA ATACAK

Tekirdağ’da aynı takımda voleybol oynayan ikiz kardeşler Ada ve Naz Işık, milli takıma katılma hayalleriyle dolu. Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki ikizler, son 7 yıldır Süleymanpaşa Spor Kulübü çatısı altında voleybol oynuyor. Küçüklükten beri spora olan tutkuları ve azimleriyle üst liglerde mücadele etme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyorlar. Ebru Nayim Fen Lisesi’nin spor salonunda antrenmanlarını gerçekleştiren Ada Işık, hedeflerine ulaşmak için sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirtiyor.

KARDEŞİMLE VOLEYBOL OYNAMAK BÜYÜK BİR MUTLULUK

Spor, onların hayatında önemli bir yer tutuyor, bu konuda Ada Işık, “Kardeşim Naz ile 7 yıldır birlikte voleybol oynuyoruz. Bu sporu onunla yapıyor olmak benim için büyük mutluluk. En büyük hayalimiz milli formayı giyip ülkemizi temsil etmek. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz.” şeklinde ifade ediyor. Diğer yandan Naz Işık da kardeşiyle aynı takımda olmanın kendisine büyük güç verdiğini belirtiyor. Voleybolun sosyal gelişimlerine de katkı sağladığını dile getiren Naz, “Kardeşimle birlikte sporu paylaşmak çok güzel bir duygu. Voleybol sayesinde sosyal ilişkilerimiz de güçleniyor. Bu sporu birlikte daha ileriye taşımak istiyoruz. Ülkemi temsil etmeyi çok arzuluyorum.” diye belirtiyor.

GENÇLERİ SPORA KAZANDIRMA HEDEFİ

Süleymanpaşa Spor Kulübü Antrenörü Ali İhsan Gök, kulüp olarak genç sporcuları spora kazandırmaya devam ettiklerini vurguluyor. Antrenmanlara verilen önemin büyük olduğunu belirten Gök, “Amacımız sporcularımızı üst liglerde ve milli takım seviyesinde görmek. Süleymanpaşa Spor Kulübü olarak voleybolu kentte daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Işık kardeşler de hem sahadaki performansları hem de örnek davranışlarıyla dikkat çeken sporcularımız arasında yer alıyor.” değerlendirmesinde bulunuyor.