Adalar Deprem Riskini Analiz Ediyor

ADALAR’IN DEPREM RİSKİ KAYNAKLARI

İstanbul’un Marmara Denizi’ndeki incileri olarak bilinen Adalar, olası büyük İstanbul depreminde nasıl etkileneceği konusunda önemli veriler sunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle yayımlanan 2019 tarihli “Adalar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, bu sorulara detaylı yanıtlar arıyor. Raporda, ilçenin zemin yapısından bina stokuna, mahalle bazlı risk analizlerinden olası can kaybı tahminlerine kadar birçok önemli bilgi mevcut.

MAHALLELERDEKİ DEPREM RİSKİ

İBB’nin yayımladığı bu kitapçık, Adalar’ın deprem riskini mahalle bazında analiz ediyor. Zemin sağlamlığı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik verilerin bulunduğu rapora göre, Adalar’daki binaların %48’inin orta ve üstü seviyede hasar görmesi bekleniyor. Bu durum, yapıların depreme karşı dayanıklılığını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

ZEMİN YAPISI VE RİSK ANALİZİ

Adalar, Marmara Denizi’nde yer almasından ve Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakın bir konumda bulunmasından dolayı deprem riski açısından 1. derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. İBB’nin raporunda, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Adalar’daki binaların %48’inin orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin ediliyor. Bu veriler, Adalar’ın deprem açısından yüksek risk taşıyan bir bölge olduğunu açıkça gösteriyor.

Raporda, Adalar’daki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırılıyor. Heybeliada, Maden Mahallesi ve Nizam Mahallesi gibi bölgeler en riskli alanlar arasında yer alıyor. Burgazada ve Kınalıada da zemin açısından risk taşıyan diğer yerler. Öte yandan, Sedef Adası, Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası gibi yerleşim alanı az olan bölgeler, sağlam zemin yapısına sahip olduklarından daha dayanıklı yerler olarak değerlendiriliyor.

ZEMİNİN DEĞERİ VE DEGİŞİMİ

Adalar’ın zemin yapısı, deprem riskini belirleyen en kritik unsurlardan biri. Rapora göre, zemin sağlamlığı, Vs30 parametresi ile ölçülüyor. Vs30 değeri 180 m/s’den düşük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olan zeminler ise sağlam zemin olarak sınıflandırılıyor. Adalar’da, özellikle kıyı şeritlerindeki bölgeler zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor.