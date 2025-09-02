Adalet Arıyoruz, Sorumluları Yargılayın

ADALAT PEŞİNDE AİLELERİ PLATFORMU’NDAN AÇIKLAMA

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, Adalet Peşinde Aileleri Platformu’nu oluşturarak 2025-2026 adli yıl açılışı dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı. Mesajda, hakim ve savcılara “Bugün göreve başlayan savcı ve hakimlerden tek isteğimiz, 6 Şubat deprem davalarına ilişkin verecekleri kararlarda adil ve vicdanlı olmalarıdır. Adaletin terazisi bugün şaşarsa, yarın sizin de sevdikleriniz herhangi bir doğal afette hayatını kaybedebilir” sözleriyle seslenildi.

İHMALİN CEVAP VE SORUMLULUK İSTEDİĞİ VURGUSU

6 Şubat’ta yakınlarını kaybedenlerin, sorumluların adil bir şekilde ceza alması için sürdürdükleri hukuk mücadelesinin temsilcisi olan Döne Kaya, “Bizler Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak yargının kapısındayız bu yılda. 6 Şubat’ta kaybettiğimiz sevdiklerimiz için adalet arıyoruz. 2,5 yıldır maalesef bu adalet gelmedi” dedi. Kaya, 6 Şubat deprem davası sanıklarının “bilinçli taksirle” değil, “olası kasta” yargılanmasını talep ettiklerini ekledi. Ayrıca, “Sorumluluk zincirinde olan herkesin yargılanmasını istiyoruz” ifadelerini kullanarak, müteahhitlerden yapı denetimi yapan kamu görevlerine kadar herkesin hesap vermesi gerektiğine dikkat çekti.

DAVANIN GELECEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kaya, verilen kararların gelecekteki depremleri ve olası kayıpları önemli ölçüde etkileyeceğini belirterek, “Adaleti deprem konusunda, deprem davaları konusunda yeniden inşa etmek zorundayız. Çünkü bu ülkede ihmaller devam ediyor. İhmalleri önlediğimizde, bu cezasızlık son bulduğunda, adalet yerini bulduğunda, biz sevdiklerimizi bir daha kaybetmeyeceğiz” dedi. Ayrıca, “Biz sadece kendi sevdiklerimiz için değil, gelecek neslin benzer şekilde katledilmesini istemiyoruz. Bu yüzden bu mücadeleye herkesi davet ediyoruz. Adalet hepimiz için” diyerek, herkesin bu konuda duyarlı olmasını istedi.