Adalet Bakanı, 4,5 Yıl Ceza Verebilir

TUTUKLULUK SÜRECİ VE CEAZA YASALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun yaklaşık 4,5 yıl ceza alabileceğini duyurdu. Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu, “kişiyi kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bakan Tunç, konuyla ilgili TV100’e önemli açıklamalarda bulundu.

SUÇUN TANIMI VE CEZA ARTIRIMI

Tunç, açıklamalarında “Basit yaralamadır Özgür Özel’e yapılan bu suçun tanımı. Bunun cezası normalde 1 yıldır. Fakat kamu görevi yapan birine bu saldırı gerçekleştiği için ceza yarı oranında artar” dedi. Kamu görevlisine yapılan bir saldırının cezasının normalde 1 yılken, 1 buçuk yıla çıktığını belirtti. Tunç, “Yani hiçbir şey olmasaydı 1 buçuk yıl ceza alabilirdi” şeklinde ifade etti.

ŞARTLI TAHLİYE VE CEZA HESAPLAMALARI

Tunç, sözlerine devam ederek, “Fakat saldırgan şartlı tahliyesini bozup yeniden suça karıştığı için de bu aldığı cezanın 2 katı daha ekleniyor” bilgisini paylaştı. Özetle, normalde 1 buçuk yıl ceza alması gereken Selçuk Tengioğlu, şartlı tahliyesinden kaynaklanan cezayla birlikte yaklaşık 4,5 yıl hapis cezası alabileceğini aktardı.