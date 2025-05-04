Adalet Bakanı Açıklama Yaptı. S.T. Suçlu Serbest Bırakılmadı

ADalet Bakanı’nın Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden, “Bazı çevrelerce oluşturulmak istenen ‘müebbet aldı, serbest bırakıldı’ yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.” dedi.

Soruşturmanın Süreci

Bakan Tunç, Özel’e yapılan fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hemen adli soruşturma başlattığını belirtti. Saldırıyı gerçekleştiren S.T’nin gözaltına alındığını ve soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade etti. Tunç, S.T’nin daha önce 2004 yılında iki çocuğu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki kez müebbet hapis ve ek süreli hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Ceza İnfaz Süreci

Bakan Tunç, ilgili şahsın ceza infaz kurumunda toplamda 16 yıl kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye edildiğini söyledi. 2005’te AK Parti iktidarı döneminde yapılan reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu’nun tamamen değiştirildiğini, suçlara uygulanan cezaların artırıldığını ve infaz sürelerinin uzatıldığını vurguladı. Ancak saldırganın, bu değişiklikler öncesinde suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edildiğini aktardı. Tunç, mevcut mevzuatla aynı suçu işlemiş olsaydı, en az 36 yıl hapis cezası alarak yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağını ifade etti. Dolayısıyla, kamuoyunda oluşan “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.