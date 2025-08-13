Adalet Bakanı Açıklama Yaptı. Soruşturma Başlatıldı

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulundu. Bakan, bu konunun ciddiyetine vurgu yaparak, haddi aşan ve saygı sınırlarını aşan ifadelerin, 86 milyon vatandaşın iradesine yönelik açık bir saldırı olduğunu belirtti.

SİYASET AHLAK VE EDEP TERCİHİDİR

Yılmaz Tunç ayrıca, siyasetin edep ve ahlak sınırları dahilinde yapılması gerektiğini dile getirdi. “CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır” sözleriyle, kullanılan dilin seviyesizliğine dikkat çekti. Bu tür ifadelerin, karalama ve iftira siyaseti olarak nitelendirileceğini belirten Bakan, milletin bu tür uygulamalara bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de asla izin vermeyeceğini vurguladı.