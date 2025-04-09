Adalet Bakanı Açıklama Yaptı, Tutuklamalar Hakkında

ADalet Bakanı Tunç’tan Tutuklamalar Hakkında Açıklama

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik tutuklamalar hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Tunç, “Gözaltılarla ilgili olarak asli ceza mahkemelerine davalar açıldı” dedi.

Mahir Polat’ın Sağlık Durumu Üzerine Bilgiler

Bakan Yılmaz Tunç, Mahir Polat’ın sağlık durumu ile ilgili de açıklamalar yaptı. Tunç, “Mahir Polat’ın her şikayetinde hastanede kontrolleri yapıldı, sonuçlar Adli Tıp’a gidince karar verilecek” şeklinde konuştu.

İstanbul’daki Olayların Gelişimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrasında, izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 104’ü tutuklu, toplamda 139 şüpheli hakkında 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı bilgisi verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binası önünde ve Saraçhane Parkı’nda toplanma çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

Olayların Önlenmesi İçin Alınan Tedbirler

İddianamede, muhtemel olaylara karşı kolluk kuvvetleri tarafından gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı. 23 Mart’ta toplanan kalabalığa İstanbul Valiliği’nin kararıyla 19-23 Mart tarihleri arasında toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı bilgisi de aktarıldı.