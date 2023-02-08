Adalet Bakanı: Adli süreçler 15 gün uzayacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesinde adli süreçlerin 15 gün uzatılacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Bozdağ, adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatılacağını belirtti.

Adalet Bakanı Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız.”