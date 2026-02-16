Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten İlk Talimat Açıklaması

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakanlığı’na geçen Akın Gürlek ile gerçekleştirdiği görüşmeyi bugünkü köşesinde kaleme aldı. Atik, “Rahat ve sakin tavırları dikkat çekti” ifadeleriyle bakanın ilk izlenimlerini aktardı. “Yeni Adalet Bakanımız Akın Gürlek’i tebrik ziyaretine gittiğimde kendisiyle röportaj yapma imkânı bulmuştum.” diyen Atik, Gürlek’in kendine güvenen duruşu ile yoğunluk arasında nasıl sakin kalabildiğini vurguladı.

MESELE TÜRKİYE MESELESİ

Bakan Gürlek, Meclis’teki protestolara ilişkin olarak “Mesele Akın Gürlek meselesi değil mesele Türkiye meselesi” şeklindeki açıklaması ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı olarak tüm vatandaşlara kapısının açık olduğunu ifade etti. Bakan Gürlek, bu duruşuyla toplumun her kesimine hitap edeceğinin sinyalini verdi.

İLK TALİMATINI AÇIKLADI

Adalet Bakanlığı görevine atanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı da paylaşan Gürlek, Erdoğan’ın kendisine “Çalış Akın” dediğini belirtti. Bu ifade, yeni bakanın gelecekteki çalışma disiplinine dair ipuçları sunuyor.