Adalet Bakanı Bozdağ oyunu kullandı

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci kez sandık başında. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu Şanlıurfa’da kullandı.

Türkiye’de milyonlarca seçmen ikinci kez sandık başına gitti. 14 Mayıs’taki seçimlerde adaylardan herhangi birinin yüzde 50’yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi bugün gerçekleşiyor.

Türk siyasi tarihinde bir ilk niteliği taşıyan seçimlerde seçmenler ilk defa ikinci tur seçimi için oy kullanıyor. Oy verme işlemi, Türkiye genelinde bugün saat 08.00 itibarıyla başlarken 17.00’ye kadar devam edecek.

“KATILIMIN YÜKSEK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Seçim bölgesi Şanlıurfa’da bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1075 nolu sandıkta oyun kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Bozdağ, katılımın yüksek olacağını düşündüğünü söyledi.