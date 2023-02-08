Adalet Bakanı Bozdağ, son durumu bildirdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yıkıcı depremin etkilediği Diyarbakır’daki son durumu bildirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır’da yaptığı açıklamada, “Bu çalışmaların sonucunu hepimizin sabırla beklemesini, görevlilere yardımcı olmasında fayda vardır. Yıkılan 6 binadan enkazı altında 254 vatandaşımız çıkarıldı. Bunlarda 133’ü vefat etti. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. 121 tanesi de sağ çıkarıldı. Diğerlerine henüz ulaşılamadı. Enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalara yeterinden fazla personel katılıyor. Arama-kurtarma konusunda Diyarbakır’da herhangi bir sorun söz konusu değildir.” dedi.