Adalet Bakanı: Darbeler devri kapanmıştır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine değindi ve darbe döneminin kapandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “15 Temmuz’da bu milletin verdiği mücadele, sadece FETÖ’cülere karşı değil, onları destekleyen, yularını elinde tutan ülkelere ve güçlere karşı bir mücadeledir. Bu ülkede darbe teşebbüsü ya da muhtıra rüyası görenler veya böyle rüya peşinde koşanlar bilmelidir ki artık Türkiye’de darbeler muhtıralar devri kapanmıştır” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat’ın Saraykent ilçesinde Millet Bahçesi ile Aile Sağlık Merkezi’nin toplu açılış töreninde konuştu.

Bakan Bozdağ, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 6’ıncı yılı olduğunu hatırlatarak, 15 Temmuz’da milletine, devletine, Meclis’ine, hükümetine, vatanına, bayrağına sahip çıkan ve bu mücadeleyi yaparken şehadet şerbetini içen bütün şehitleri rahmetle andığını, gazilere sıhhatli uzun ömür dilediğini söyledi.

‘TÜRKİYE’DE DARBELER DEVRİ KAPANMIŞTIR’

15 Temmuz darbe teşebbüsünün, FETÖ’nün TSK içindeki teröristlerle tek başına yapabileceği bir iş olmadığını vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:

“Onlara destek veren, talimat veren, güç veren, lojistik sağlayan ülkeler var, istihbarat örgütleri var, karanlık güçler var. 15 Temmuz’da bu milletin verdiği mücadele sadece FETÖ’cülere karşı değil, onları destekleyen, yularını elinde tutan ülkelere ve güçlere karşı mücadeledir. 7 düvele karşı verilmiş büyük bir mücadeledir. Eğer Türk milletinin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiği bu demokrasi mücadelesini başka bir millet ya da Tayyip Bey değil de başka bir ülkenin lideri vermiş olsaydı emin olun o ülkeye ve o ülkenin liderine uluslararası ödüllerden verilmedik ödül kalmazdı, her ödülü verirlerdi. Nobel barış ödülü dahil ne kadar uluslararası nişan, ödül varsa hepsini takdim ederlerdi ama demokrasi mücadelesini veren Türk halkı, tankların altına yatan, kurşunlara karşı şehadete koşar gibi koşan Türk halkı olunca bunlara öncülük eden Türk milletinin lideri Recep Tayyip Erdoğan olunca bu büyük demokrasi mücadelesini bu büyük zaferi görmezden geldiler.”