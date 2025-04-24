Adalet Bakanı, Dem Parti ile toplandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bakanlıkta buluştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk” ifadesine yer verildi. Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’dan oluşan heyetle yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bu toplantının ardından Koçyiğit, bazı açıklamalar yaptı.

GÖRÜŞME NESNELERİ

Koçyiğit, “Bu görüşme aslında İmralı heyetimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden sonra planlandı. Ama ne yazık ki İmralı heyeti üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder’in hastalığı nedeniyle erteledik. Bugün de onlar olmadan bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Bu vesileyle, umutlu bekleyişimizi sürdürdüğümüzü belirtmek istiyoruz. Yatağında hastalığına direnen Sırrı Süreyya Önder arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi buradan bir kez daha iletiyoruz” dedi.

ÖCALAN’IN KOŞULLARI

Koçyiğit, görüşmede Adalet Bakanı ile 1 Ekim’den itibaren yaşanan tartışmalar ve sürece yapılacak katkıları geniş bir çerçevede ele alma fırsatı bulduklarını söyledi. Öncelikli konu olarak Öcalan’ın çalışma ve sağlık koşullarını belirttiklerini ifade eden Koçyiğit, Bakan Tunç’a, “Tecrit koşullarında Öcalan’ın bu sürece katkı sunamayacağını, sürecin ilerletilmesi için Öcalan’ın koşullarının en önemli başlık olduğunu ve bir an önce bu koşulların düzeltilmesi gerektiğini ifade ettik” dedi. Koçyiğit, “Sanırım önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmeler görme şansımız olacak” sözlerine de yer verdi.

HASTA MAHPUSLARA DÜZENLEME

Koçyiğit, hasta mahkumlar konusunda hızla bir düzenleme istediklerini belirtip, “Cezaevlerinde bulunan hasta mahpuslar açısından insani ve hukuki bir durum yok. Hasta mahpuslar için hızlı bir düzenleme yapılmalıdır” diye konuştu. Ayrıca, “Covid yasası” olarak bilinen ve şartlı salıverilme koşullarını düzenleyen yasal düzenlemenin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

HAPİS SİSTEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Koçyiğit, cezaevindeki mahpusların gözlem kararlarıyla, tamamen subjektif gerekçelerle tutulmasının büyük bir sorun olduğunu vurguladı. Bu konuda idare gözlem kurullarının demokratikleştirilmesi, karar süreçlerinin objektif kriterlere göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, mahpusların hak aramak amacıyla yaptıkları eylemlerden dolayı aldıkları disiplin cezalarının yeniden teşkil edilmesi gerektiğini belirtti.

KAMUOYUNUN BEKLENTİLERİ

Koçyiğit, kamuoyunun ve halkın beklentilerini Adalet Bakanı’na iletme fırsatı bulduklarını belirterek, “Bu konuda her zaman görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelme konusunda sözleştik” dedi. Koçyiğit ayrıca, “Öcalan’ın çalışma koşullarını, sağlık ve güvenlik koşullarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik” dedi.

Koçyiğit, ihtiyaç duyuldukça İmralı’da görüşmelerin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakanlık da görüşmeye dair bir açıklama yaparak, “Görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk” dedi.