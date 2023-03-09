Adalet Bakanı, deprem bölgesinde

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki AFAD Kriz Merkezi’ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İskenderun Teknik Üniversitesi kampüsündeki AFAD Kriz Merkezi’ni ziyaret etti. Bakan Bozdağ’ı merkez önünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ile yetkililer karşıladı. Bakan Dönmez, deprem sonrası yapılacak işlerin kriz merkezinden koordine edildiğini belirterek, “Merkezimizde 2 koordinasyon valimiz, kaymakamlarımız var. Tüm birimlerle birlikte İskenderun ve çevresindeki 6 ilçeyi de buradan koordine ediyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, yetkililer brifing verdi. Programda daha sonra da Bakan Bozdağ ve Dönmez ile yetkililer, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.