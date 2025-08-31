Adalet Bakanı, Dijital Dönüşüm Hızlanıyor

TEKNOLOJİ İLE YARGI SÜREÇLERİ GELİŞİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamalarda, “2015 yılından günümüze 318 milyon 190 binin üzerinde e-Tebligat göndererek; 11 bin 137 ton kağıt tasarrufu sağladık, 189 bin 324 ağacı kesilmekten kurtardık, 24 milyar 358 milyon 333 bin TL tasarruf ettik” ifadesini kullandı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı’nın teknolojiyi adalet sisteminin hizmetine sunduğunu, dijital dönüşüm ile hizmetlerin verimliliği ve erişilebilirliğini artırdıklarını belirtti. Tunç, “Kendi kaynaklarımızla, yerli ve milli imkanlarımızla hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarla zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırıyoruz” dedi.

UYAP İLE İŞLEMLER HIZLANIYOR

Bakan Tunç, UYAP sisteminin 2007 yılından bu yana toplamda 59 kurum ve kuruluş ile 196 entegrasyon gerçekleştirildiğini vurguladı. UYAP’ta, “Bilgi ve belgelerin saniyeler içerisinde temin edilebildiği” belirten Tunç, çeşitli portallarda kullanıcı sayılarından bahsetti. “E-Satış portal 3 milyon kullanıcıya ulaştı” diyen Tunç, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile birlikte, 2013 yılından itibaren 4 bin 807 cihaz kurulumu gerçekleştirildiğini belirtti. “6 milyon 799 bin 947 video konferans görüşmesi yapılmasını sağladık” ifadesini kullandı.

DOĞAL KAYNAKLARA SAYGIYLA YENİ TEKNOLOJİLER

E-Tebligat sistemi ile tebligat işlemlerinin hızlandığını ve doğanın korunmasına katkı sağladıklarını ifade eden Bakan Tunç, “Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. Tunç, kullanıcı memnuniyetini temel alan modern bir yazılım altyapısı ile bilişim sistemini yenileyeceklerini ve yapay zekaya dayalı uygulamalar geliştireceklerini de sözlerine ekledi. Bu sayede, yeni teknolojilerin adalet hizmetlerinde kullanılmasının süreçleri daha hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandırmayı sağlayacağını belirtti.