Adalet Bakanı: Eninde sonunda yeni anayasayı yapacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa hakkında açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı ve eninde sonunda yeni anayasa yapılacağını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni anayasa Türkiye’nin değişmez gündem maddesi. Türkiye eninde sonunda yeni anayasayı yapacak.” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklama yapıyor.

Bakan Bozdağ, “Yeni anayasa Türkiye’nin değişmez gündem maddesi. Geçmişteki çalışmalardan bir netice elde edilemedi. Türkiye eninde sonunda yeni anayasayı yapacak.” ifadelerini kullandı.