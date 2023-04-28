Adalet Bakanı, Erdoğan’ı aradı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı seçim çalışmaları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı.

Şanlıurfa’dan AK Parti 1’inci sıra milletvekili adayı gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da seçim çalışmalarına katıldı.

Muhtar ve kanaat önderleriyle buluşan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Salondakilere seslenen Erdoğan, ‘Birliğiniz, beraberliğiniz Türkiye’ye örnek olacaktır’ ifadelerini kullandı.

“Sizlerin 14 Mayıs öncesinde böyle bir gayretin içerisinde olması adeta bana da şifa kaynağı oldu. Hem dualarınızı bekliyorum hem de bu süreç içerisinde yapacağınız çalışmalar Şanlıurfa’mız için Şanlıurfa’nın şahsında da Türkiye’miz için büyük bir heyecana, uyanışa vesile olacaktır. Şanlıurfa, Türkiye’nin bu noktada adeta bir bel kemiği, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en önemli timsali. Sizlerin birliği, beraberliği, Türkiye’nin geneline teşmil olacaktır. Türkiye’nin geneli sizin birliğinizi, beraberliğinizi örnek alacaktır. Bu bakımdan 14 Mayıs Şanlıurfa’nın şahsında Türkiye için örnek teşkil edecektir.”

Bakan Bozdağ da salonda bulunanların selamını ietti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şifa diledi.