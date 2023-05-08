Adalet Bakanı: Erzurum’daki olayla ilgili gözaltılar var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erzurum’da taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Adli tahkikat başlatılmış, gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç hem Başsavcılığımız hem de kolluk tarafından takip ediliyor. Gözaltında olanlar var.” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum programında yaşanan olayları değerlendirdi.

Bozdağ, “Adli tahkikat başlatılmış, gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç hem başsavcılığmız hem adli kolluk tarafından takip ediliyor. Şu anda gözaltında olanlar var” ifadelerini kullandı.