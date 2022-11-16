Adalet Bakanı: FETÖ’yü yargıdan silen adamım

Adalet Bakanı Bozdağ, 2011 yılında Meclis Genel Kurulu’nda Fethullah Gülen ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Konuşmasının FETÖ’nün terör vasfı kazanmadığı bir dönemde gerçekleştiğini belirten Bozdağ, “Keşke söylememiş olsaydık” dedi. 25 Aralık 2013’te Adalet Bakanı olduğunu hatırlatan Bozdağ, “Ben FETÖ’yü yargıdan silen adamım, FETÖ ile mücadeleyi en üst düzeyde yapan adamım” diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2011 yılında Meclis Genel Kurulu’nda Fethullah Gülen ile ilgili sözlerine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bozdağ, “O sözler o dönemde söylenmiş sözlerdir. Ama keşke söylememiş olsaydık. Fakat o günün şartları içerisinde terör örgütü vasfı ortada olmadığı için söylenmiştir. Bizim yaptığımız ortada. Bizim abdestimizden şüphemiz yoktur” dedi.

Bozdağ, yargının geçmişte FETÖ tarafından manipüle edildiğine herkesin şahit olduğuna işaret ederek, “İlk defa FETÖ/PDY’ye önce haşhaşi, sonra legal görünümlü illegal yapılar, sonra FETÖ/PDY silahlı terör örgütü diyen, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunların altında da MGK üyesi olarak benim imzam vardır. Şerefle attığım bir imzadır.” diye konuştu.

Kendisinin 25 Aralık 2013’te Adalet Bakanı olduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:

“Ben FETÖ’yü yargıdan silen adamım, FETÖ ile mücadeleyi en üst düzeyde yapan adamım. Bakan olduktan sonra HSK’deki herkesin görevine son veren kanunu getirdik. Adalet Akademisindeki görevlere son verdik. Bakanlıkta büyük ayıklama yaptık ve bütün çalışmalarımızı Yargıtaydan, Danıştaydan, yargının içinden FETÖ’yü ayıklamak üzere yaptık. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün aleyhine konuşan çoğaldı ama biz 15 Temmuz’dan önce 17/25 Aralık’la birlikte FETÖ’ye karşı hem hukuk yoluyla hem de diğer hukuk içinde yöntemlerle mücadeleyi başlatmışız.