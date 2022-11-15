Adalet Bakanı: Gözaltı sayısı 50’ye ulaştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul İstiklal Caddesi’nde yaşanan bombalı saldırı hakkında açıklama yaptı ve 50 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiç bir terör örgütü, Türkiye’ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak”