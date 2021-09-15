Adalet Bakanı Gül Gürcistan’da

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze ile görüşme gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gürcistan’da mevkidaşı Rati Bregadze ile bir araya gelerek iki ülke arasında ortak bir işbirliği programı tanımlayan Mutabakat Zaptı’nı imzalandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mevkidaşı Rati Bregadze ile bir araya gelmek için Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e geldi. Bakan Gül, Gürcistan’a yaptığı resmi ziyarette iki ülke arasında işbirliğinin ve yakın bağların öneminin altını çizerek bu yakın bağların birçok alanda başarılı bir ortaklığın temeli olduğu belirtildi. Bakan Gül, Gürcistan Adalet Bakanlığının 10 yıllık kalkınma planını sorarak bakanlığın stratejik yönelimleri hakkında bilgi aldı.

İKİ ÜLKE ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Görüşmeni sonrasında taraflar 2021-2024 yılları arasında iki bakanlık arasında ortak bir işbirliği programı olan Mutabakat Zaptı imzalandı. İki ülkenin adalet bakanları tarafından imzalanan mutabakat ardından Bakan Gül, mevkidaşı Bregadze ile birlikte Tiflis Adalet Sarayı’nı gezerek faaliyetleri ve hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Bakan Gül’e Gürcistan ziyareti sırasında Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan eşlik ediyor.