Adalet Bakanı: Halkın gücü, tankın gücünü yendi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz kanlı darbe girişimin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamasında halkın gücünü vurguladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “15 Temmuz’da halkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. 15 Temmuz’da verdiği mücadele ile Türk halkı; demokrasi, millet, devlet ve vatan düşmanlarına en büyük darbeyi indirmiştir.” dedi.

Bakan Bozdağ, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün birçok ülkenin ve karanlık gücün desteği ile FETÖ/PDY’nin TSK içindeki teröristlerinin gerçekleştirdiği büyük bir ihanet olduğunu ve 15 Temmuz ihanetini yapan hainlerin ve onlara destek verenlerin asla unutulmayacağını vurguladı.

Bozdağ, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk halkının cumhurbaşkanına, meclisine, hükümetine, iradesine, anayasasına ve demokrasisine ölümüne sahip çıktığını belirtti. Kurtuluş mücadelesi yıllarında dahi bombalanmayan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında hain FETÖ’cü teröristler tarafından bombalandığına değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

“15 Temmuz’da Türk halkı; merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrısına uyup ölümüne bir kurtuluş ve istiklal mücadelesi verdiği, bilumum düşmanları yendiği ve büyük zaferler kazandığı gibi aradan geçen yaklaşık yüz yıl sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uydu, birlik oldu, darbe teşebbüsüne karşı ölümüne bir mücadele verdi ve bu mücadele sonucunda hem darbe teşebbüsünü engelledi hem de TSK içinde darbeye teşebbüs eden FETÖ’nün teröristleri ile darbe teşebbüsüne destek veren ülkeleri ve karanlık güçleri yendi.