Adalet Bakanı, İsrail’e Tepki Gösterdi

BAKAN TUNÇ’UN TEPKİSİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yaptığı açıklamaya karşı sert bir tepki gösterdi. Tunç, “İsrail Dışişleri Bakanı’nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri tam anlamıyla küstahlıktır ve asla kabul edilemez.” sözleriyle bu durumu kınadı. Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Saar’ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

GAZZE’DEKİ İNSANLIK SUÇLARI

İsrail’in insanlık suçlarıyla ilgili de konuşan Bakan Tunç, “Gazze’de 50 binden fazla masumu katlederek soykırım suçu işleyen, uluslararası mahkemelerce tedbir ve tutuklama kararlarına muhatap olan İsrailli yetkililerin bu insanlık suçlarını örtbas etmeleri mümkün değildir.” dedi. Sonrasında ise bu durumu eleştirerek, “Bebek katili barbarlar, dökülen her damla kanın hesabını uluslararası hukuk önünde eninde sonunda verecektir.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin, Filistinli kardeşlerinin yanında duracağına ve zalimlere karşı dimdik durmaya devam edeceğine dikkat çekti.

SAAR’IN SKANDAL AÇIKLAMALARI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikelidir.” sözlerini sarf etti. Saar, X platformundaki açıklamasında, “Gerçek yüzünü herkes gördü. Diktatör Erdoğan antisemitik yüzünü ortaya çıkardı.” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklamalarının ardından, Saar, NATO ülkelerinin bu durumu fark etmelerini umduğunu belirtti.