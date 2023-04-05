Adalet Bakanı: İsrail’in saldırısını telin ediyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere silahlı müdahalede bulunmasını lanetledi.

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa’ya İsrail’in silahlı saldırıda bulunmasını telin ediyorum. İsrail hükümeti, haksız saldırılarına derhal son vermelidir. Mescid-i Aksa’nın statüsünü ve Kudüs’ün, Filistin’in başkenti olduğu hakikatini hiç bir saldırı değiştiremez” dedi.

İsrail güvenlik güçleri, dün akşam Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi’ne sığınanlara ses bombası, cop ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. Olay sonrası Gazze Şeridi’nden İsrail yönüne roket atıldı.