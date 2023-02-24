Adalet Bakanı: Kolon iddiaları soruşturuluyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem hakkında açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin olarak, “Kolon kesme iddiaları özellikle soruşturuluyor” açıklamasını yaptı.

Sabah yazarı Yavuz Donat’a konuşan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Savcılar… Bilirkişiler… Adli tıp uzmanları… Gönüllü olarak bölgedeler. Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Osmaniye’de delil tespitleri yapıldı… Numuneler alındı.”