Adalet Bakanı: Kukla bir cumhurbaşkanı vaat ediyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6’lı masanın halka kukla bir cumhurbaşkanı vaat ettiğini belirtti.

Adalet Bakanı Bozdağ, Davutoğlu’nun kamuoyuna duyurduğu 6’lı masanın hedeflediği cumhurbaşkanı modeline sert sözlerle yüklendi. Bozdağ “Türkiye’ye eli, ayağı bağlı kukla bir cumhurbaşkanı vaat ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6’lı masanın kamuoyunda ‘güdümlü, kukla cumhurbaşkanlığı’ gibi yorumlara neden olan hükümet planına tepki gösterdi. Bozdağ, “Bunlar Türkiye’yi yönetecek dirayetli bir cumhurbaşkanı vaat etmiyorlar. Yönetebilecekleri bir cumhurbaşkanı vaat ediyorlar. İşin doğrusu 6’lı masadakilerin emir eri gibi onların talimatlarına uyacak iradesiz, kudretsiz, zayıf, eli ayağı bağlı kukla bir cumhurbaşkanı vaat ediyorlar” dedi.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde Bakan Bozdağ, gazetecilerin 6’lı masaya yönelik sorularını cevaplandırdı.

6’lı masadakilerin Türkiye’ye eli ayağı bağlı bir cumhurbaşkanı seçtirmeyi vaat ettiklerini söyleyen Bakan Bozdağ, “Şimdi baktığınızda altılı masadakiler diyorlar ki cumhurbaşkanı bizim rızamızı almadan iş yapmayacak. Halka diyorlar ki bize itaat edecek. Bizim rızamızı alarak iş yapacak. Bizim emir erimiz gibi hareket edecek. Anayasadaki yetki ve görevlerini bizim kullanmamıza izin verecek bir cumhurbaşkanı size vaat ediyoruz diyorlar. Eğer cumhurbaşkanı seçilir de bizim dediklerimize uymazsa yasamayla ya da seçimle cumhurbaşkanını tehdit etmeyi vaat ediyoruz diyorlar.” ifadelerini kullandı.

“KUKLA CUMHURBAŞKANI VAAT EDİYORLAR”

Eleştirisine devam eden Bozdağ, “Kriz çıkarmayı, kavga çıkarmayı, kaos çıkarmayı millete vaat ediyorlar. Türkiye’ye eli, ayağı bağlı bir cumhurbaşkanı seçtirmeyi vaat ediyorlar. Türkiye’de siyasi istikrarsız, istikrarsızlık vaat ediyorlar.Yani seçime giderken milletten bizim yöneteceğimiz bir cumhurbaşkanı seçin diyorlar. Yani yönetmeyi vaat ediyorlar. Türkiye’yi yönetecek dirayetli bir cumhurbaşkanı vaat etmiyorlar. Yönetebilecekleri bir cumhurbaşkanı vaat ediyorlar. İşin doğrusu altılı masadakilerin emir eri gibi onların talimatlarına uyacak iradesiz, kudretsiz, zayıf, eli ayağı bağlı kukla bir cumhurbaşkanı vaat ediyorlar.’ şeklinde konuştu.

“TÜRK MİLLETİ SANDIKTA KUKLACILARI DA KUKLALARIN DA HESABINI GÖRECEKTİR”

Türk insanın bu modele izin vermeyeğini söyleyen Bozdağ, “Ben aziz Türk milletinin eli ayağı, ağzı bağlı, altılı masadaki liderlerinin ağzının içine bakan onların karşısında esas duruşa geçen iradesiz, zayıf, kukla birini cumhurbaşkanı seçeceğine ihtimal vermiyorum. İnşallah aziz Türk milleti sandıkta bu kuklacıları da kuklalarının da hesabını görecektir” sözlerini sarf etti.

Milletin dirayetli bir cumhurbaşkanı istediğini vurgulayan Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı;

“Hele Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir dünyaya meydan okuyan bu milletin menfaati için her şeyi göze alan böylesi dirayetli bir cumhurbaşkanı varken onun bunun kuklalığını kabul etmiş birine halkımızın ben itibar edeceklerine, izin vereceklerine ihtimal vermiyorum.