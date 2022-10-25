Adalet Bakanı: NATO’ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NATO’ya girmek isteyen Finlandiya’dan gelen heyetin bakanlık yetkilileri ile görüşeceğini söyledi.

Terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunan Finlandiya ekibiyle teknik görüşmeler yürütüleceğini ifade eden Bozdağ, “NATO’ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Anayasa çalışmamız nihayete erdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzı yapıldı. Cumhurbaşkanımız muhtemelen grupta açıklayabilir. Hem başı açık olan hem başı örtülü olan herkes için anayasal teminat getireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından anayasa değişikliği konusunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, “Anayasa çalışmamız nihayete erdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzı yapıldı. Takdir beyefendinin. Grupta olabilir, daha sonra olabilir. Bu hafta grup yok zaten. Muhtemelen grupta açıklayabilir ama açıklamayabilir de” dedi Alternatiflerin teke düştüğünü belirten Bozdağ, aile ile ilgili düzenleme konusunda, “41’nci maddenin birinci fıkrası değiştiriliyor. 24’ncü maddeye iki fıkra ekleniyor” diye konuştu. Bozdağ, hem başı açık olan hem başı örtülü olan herkes için anayasal teminat getireceklerini kaydetti.

“NATO’YA GİRMEK İSTİYORLARSA SÖZLERİNİ TUTACAKLAR”

Bozdağ, Finlandiya’nın terör örgütü elebaşlarının iadesi konusundaki tavrına ilişkin şunları söyledi:

“Uzmanlar düzeyinde Finlandiya’dan gelecek ekiple bakanlığımızdaki uzmanlar görüşecekler. Teknik düzeyde istişare yapıyorlar, değerlendiriyorlar. Eğer bir açıklama gerektirecek durum olursa zaten bakanlık sitesinden duyururuz ya da ben yaparım. NATO’ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar. Bizim İlk beyanlarımız çok açık. Bize verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. Biz de sizin NATO’ya girişle ilgili sürecinizi tamamlayacağız. Süreç başladı ama tamamlanmadı. Tamamlama Meclis onayıyla olacak. Dolayısıyla meclis onayı olmadıkça sürecin başlaması bittiği anlamına gelmez. Meclis noktayı koyacaktır. Onlar sözlerini tutarsa Türkiye zaten sözünde duran bir ülke. Sözünü tutar.”

“SEÇİMDEN SONRA YAPACAĞIZ”

Bakan Bozdağ, suça sürüklenen çocuklarla ilgili çalışma olup olmadığı konusundaki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

“Yaptığımız taslak çalışmalar ayrı bir de nihayete erenler var. Uzun vadeli olanlar için komisyon kurduk. Onlar çalışacaklar ama 1-2 günde değil bilim komisyonu, çünkü hem kendi iç hukukumuz hem de akademik hem uluslararası hukuk incelenecek. Onlar bitirdikten sonra gündeme alacağız. Biz başlıkları duyurduk niyet açıkladık hedef ortaya koyduk ama muhtevayı netleştirmedik. Bunlar seçimden sonra tıkır tıkır yapacağız.”