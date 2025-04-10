Adalet Bakanı’nın Açıklamaları Yeniden Gündemde

GENEL AF BEKLENTİLERİ GÜNDEME GELİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yaptığı son açıklamalar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam eden yasal çalışmalar, 2025 yılı itibarıyla genel af ya da kısmi af beklentilerini yeniden gündeme taşıyor. Özellikle cezaevlerinde artan yoğunluğu azaltmaya yönelik olası adımlar, hem mahkûmlar hem de onların yakınları tarafından dikkatle izleniyor. Son gelişmeler ışığında genel af ve infaz düzenlemesi yasalaşma durumunda mı? İşte, 10. Yargı Paketi ve kısmi af düzenlemesi hakkında güncel bilgiler.

ADOLET BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 18 Mart 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, “Genel af ile ilgili herhangi bir çalışmamız yoktur” ifadeleriyle kamuoyundaki beklentilere net bir yanıt veriyor. Bunun yanı sıra, infaz sistemi ile ilgili teknik düzenlemeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Özellikle geçmiş dönemlerde ceza almış hükümlülerin infaz sürelerinin tekrar değerlendirilmesi, gündemde dikkat çeken konulardan biri olarak öne çıkıyor.

10. YARGI PAKETİ’NDE YER ALACAK DÜZENLEMELER

Meclis’e sunulması planlanan 10. Yargı Paketi içerisinde yer alması beklenen bazı önemli başlıklar şöyle: Bu düzenleme çerçevesinde, örneğin 1 yıl hapis cezası almış bir kişi yalnızca 2,5 ay, 6 ay ceza almış birinin ise yaklaşık 1 ay cezaevinde kalması öngörülüyor. İnfaz düzenlemesi henüz taslak aşamasında, ancak bazı suç gruplarının kapsam dışı bırakılması planlanıyor. Bu kapsamda, ağır suçlar düzenlemeden faydalanamayacak. Düzenlemeden daha çok adli nitelikli ve hafif suçlar nedeniyle hüküm giyenlerin yararlanması bekleniyor.

İLGİLİ DÜZENLEMELERİN DETAYLARI

10. Yargı Paketi kapsamında gündeme gelmesi beklenen infaz düzenlemesi ile birlikte mahkûmlar için yeni bir düzenleme yapılması hedefleniyor. Cezaevlerindeki mevcut yoğunluğu azaltmayı amaçlayan bu adımlar, cezaevi süresinin kısaltılması gibi çeşitli yenilikleri içeriyor. Böylece, daha az suç işleyen bireylerin cezaevinde geçirdiği süreyi azaltarak, rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılması planlanıyor. Bu durum, mahkûmların topluma daha hızlı kazandırılması açısından önemli bir gelişme sunuyor.