Adalet Bakanı: PKK, bu saldırının bedelini ağır ödeyecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep’in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen hain saldırının bedelinin ödetileceğini söyledi.

Bakan Bozdağ, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıya ilişkin, “Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir” açıklamasını yaptı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye’nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıya sert tepki gösterdi. Bozğda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Gaziantep Karkamış ilçesine bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan-roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK/PYD/YPG’yi bir kez daha lanetliyorum. Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir. Terörle mücadeleyi Türkiye, etkin, kararlı ve aralıksız sürdürecektir. Eninde sonunda terörün kökü kazınacaktır. Kimse Türkiye’yi ve Türkiye’nin gücünü test etmemelidir.”