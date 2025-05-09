Adalet Bakanı, Rümeysa’yı destekliyor

ADALET BAKANINDAN ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi alan Türk öğrencimiz Rümeysa Öztürk’ün, görülen davada serbest bırakılmasına yönelik karar verilmesi kamu vicdanını rahatlatan olumlu bir gelişmedir” açıklamasında bulundu.

DEMOKRATİK DEĞERLERİN SAVUNUSU

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Rümeysa Öztürk’ün özgürlüğüne kavuşmasının temel insan hakları ve ifade özgürlüğü açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. “Bu süreç, bir bireyin inancı ve Filistin’e verdiği destek gerekçe gösterilerek yargılanmasının asla kabul edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir” ifadesini kullandı.

Tunç, Rümeysa Öztürk’e yapılan haksızlıkların demokratik değerlerle bağdaşmayan uygulamalar olduğunu vurguladı. Ayrımcılığa, ötekileştirmeye, İslamofobiye ve çifte standarda karşı herhangi bir tolerans gösterilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Adalet Bakanlığı olarak ilk andan itibaren Rümeysa Öztürk’ün diplomatik ve hukuki anlamda destekçisi olduklarını, adalet müşavirlerinin duruşmaları takip ettiğini ifade etti. Rümeysa Öztürk ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.