Adalet Bakanı: Seçmen bilgileri kontrol edilmeli

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı toplantıda seçmen bilgilerinde düzeltme için 2 Nisan saat 17.00’ye kadar başvuruda duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Depremzedeler adres değişikliği ve seçmen bilgilerinde düzeltme için 2 Nisan saat 17.00’ye kadar başvurabilir” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır’da İl Koordinasyon Toplantısı’nda konuştu.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti;

Bir yıl içerisinde gerek konutlar, iş yerleri, alt yapı, üst yapı bütün yıkılmışların yeniden ayağa kaldırılacağı büyük bir seferberlik dönemi olacaktır. O yüzden seçimler öne alındı. Türkiye seçim riskiyle veya seçimde ne olacak ne olmayacak tartışmalarıyla zaman kaybetmesin, yaraları daha hızlı saralım ülkemiz daha güçlü şekilde yoluna devam etsi diye Cumhurbaşkanımız seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması kararını aldı.

Diyarbakır’da hasar tespit çalışmaları hem merkezde hem ilçelerde hem de kırsalda tamamlanmıştır. Merkezde askıya da çıkmıştır. Vatandaşlarımız itirazlarını usulünce yapabilme imkanına da kavuşmuşlardır. Enkazların kaldırılması süratle devam etmektedir. Bir kaç acil yıkılacak bina hariç acil yıkılacak binaların tamamının enkazının kaldırıldığı gibi, yıkık binaların da enkazları kaldırılmıştır.

“Merkezde çadırlarda barınan herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır”

Diyarbakır’da barınma sorunu şu anda yaşanmamaktadır. Kurulan 9 çadır kenti tekleştirmek için büyük bir çadır kent kuruldu. Orada bin 942 çadır vatandaşlarımızın hizmetinde olmak üzere tahsis edildi. Ancak gelinen noktada oradaki vatandaşlarımızı da sosyal tesislere, KYK yurtlarına yerleştirmiş durumdayız. Şu anda çadırlarda barınan herhangi bir vatandaşımız da Diyarbakır merkezinde bulunmamaktadır. Tamamı KYK yurtlarında ya da misafirhanelerimizde, sosyal tesislerimizde barınmaktadır. Ayrıca çadır kentimizde muhafaza edilmektedir. İhtiyaç halinde kullanılabilir.

“Konteyner kurma çalışmaları sürüyor”

Öte yandan Diyarbakır’a konteyner kent de kurma çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır’daki ihtiyaç halinde kullanılabilecek ne kadar veya kaç adet konteynere ihtiyaç varsa o kadarı Diyarbakırımıza kazandıracağız. İlk etapta 621 adet konteyneri planladık. İhtiyaç halinde bunu bine de tamamlayacağız. Gerekirse bunun da üzerine çıkacağız. Konteynerlerimiz geldi kurulumları devam ediyor. Vatandaşlarımızın müracaatları dikkate alınarak talebi olan kardeşlerimiz konteynerlere yerleştirilecektir. Diyarbakır’da bu açıdan herhangi bir sıkıntı bulunmadığını ifade etmek isterim.

14 Mayıs 2023’te yapılacak seçimlerde vatandaşlarımızın oylarını kullanmaları, demokratik katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesi ve ülkemizin geleceği hakkında ve gelecekteki yasama üyeleri ve yürütme organları hakkında demokratik hakkını kullanarak sözünü söylemesi son derece kıymetlidir. Malum olduğu üzere deprem nedeniyle bazı vatandaşlarımızın iskanlarını ikametlerini değişik illere aktardığını bildiğimiz gibi öte yandan zaruret nedeniyle sosyal tesislerde, çadır kentlerde, konteyner kentlerde diğe yerlerde adres değiştirerek ikameti olan çok sayıda vatandaşımız var.

“Seçmen bilgilerinde yanlışlık varsa bunları düzeltme imkanı da var”

YSK seçmenlerin askı listesini muhtarlıklarda ilan ettiği gibi kendi sitesinde de ilan etmiş durumdadır. Vatandaşlarımız seçmen olup olmadıklarını öğrenebildikleri gibi seçmen bilgilerinde yanlışlık varsa bunları düzeltme imkanı da var. Ayrıca seçmen listelerinde ismi görünmüyorsa seçmen olabilmek için gerekli kayıt işlemleri yapma hakkı da bulunmaktadır. Ancak bunun süresi 2 Nisan saat 17.00’ye kadar adresi değişen veya listelede bilgelir eksik ya da yanlış olan vatandaşlarımızın ilgili nüfus müdürlüklerine ve seçimle ilgili birimlere müracaat ederek kayıtlarını yaptırmalarında büyük önem vardır.