Adalet Bakanı, şiddet olaylarına karşı önlem alacak

ŞİDDET OLAYLARI ÜZERİNDEKİ TİTİZLİK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olaylarının titizlikle ele alınması gereken bir konu haline geldiğini vurguladı. “Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ANKARA’DA YASAL SÜREÇLERİ GELİŞTİRMEK

Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır’ın öldürülmesi olayının herkesi derinden üzdüğünü belirtti. “Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Kasten öldürme’ suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez” diye ekledi.

KAPSAMLI DÜZENLEMELERİN GEREKLİLİĞİ

Bakan Tunç, açıklamalarında TCK’nın 31’inci maddesindeki ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, çocuklara yönelik kötü muamelelerin cezalarının artırılması gibi düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtti. “15-18 yaş grubu çocuklar için sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi, çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir” diyen Tunç, çocukların yararını gözetirken toplumun güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. “Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız.”