Adalet Bakanı son durumu açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgesindeki durumu bildirdi.

Bakan Bozdağ’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Şu ana kadar toplamda acil ağır hasarlı ve yıkılmış bina sayısına baktığımızda bin 159 bina ve 8 bin 459 bağımsız bölüm olduğunu görüyoruz.

Barınma ile ilgili Diyarbakır’da yaşanan sorumlara süratle müdahale edildi. Çadır kentleri kuruldu ve yurtlarımız da bu maksatla tahsis edildi. Yaklaşık 200 bin kişiyi ilk zamanlarda buralarda ağırladık.

Yaklaşık 200 binlerden o rakamın 10 bin 600’lere düştüğünü ifade etmek isterim.