Adalet Bakanı: Statüko faili meçhulleri sever

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamasında yeni anayasanın milletle beraber yapılacağını söyledi.

millet Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Statüko, beyaz Toros’ları sever. Statüko, faili meçhulleri sever. Ama biz statükoyu, beyaz Toros’ları, siyah Audi’leri, faili meçhulleri 2023’lere taşıyan, taşımak isteyen zihniyetle de mücadele edeceğiz” dedi.

Aksaray’da Önder İmam Hatipliler Derneği’nce 18’inci İmam Hatipliler Kurultayı düzenlendi. Kurultaya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, davetliler ve protokol üyeleri katıldı. Bakan Gül, kurultayın teması olarak belirlenen ‘adalet’ ve ‘merhamet’ başlıklı konulara değinerek, şunları söyledi:

“Bizi biz yapan değerlerin başında adaletin ve merhametin geldiği hepimizce malumdur. Bu iki değer, birbirini adeta tamamlar. Merhametsiz, adalet olmayacağı gibi adaletsiz merhamette olmaz. Adalet ve merhamet, yeri ve göğü ayakta tutan temel bir sütundur. Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlerin temel sebebinin de adaletin küresel anlamda da olmadığının bir sonucudur. Bu konu sadece hukukta değil; sanatta, edebiyatta, kültürde her alanda adalet ve merhamet bir temel kavram olarak hep gündemde kalmış.”

Gül, adaletin, sadece duruşma salonlarında, adliye koridorlarında değil; aynı zamanda hayatın her alanına ait bir değer olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyerek, “Bu değeri her an, her yerde gözetmeliyiz. Adalet ve merhameti doğuştan itibaren hayatın her alanında yaşayan, korunan, kutsanan bir değer olarak korursak, adaletin hüküm olduğu yerde yaşayan adaleti de yaşatır. Bu iklimi gerek aile gerek sosyal münasebetlerde, sokakta, mahallede, çarşıda, sanatta, kültürde, ticarette, siyasette, iş hayatında her yerde adaleti en tepeye alırsak orada adalet tecelli etmiş olur” diye konuştu.