Adalet Bakanı T. Yılmaz, Şehit Önder’e Başsağlığı Diledi

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pençe Operasyonu sırasında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı mesajı paylaştı. Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu şekilde belirtti: “Pençe Operasyonu bölgesinde şehit düşen Kahraman Mehmetçiğimiz Önder Özen’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun.”

ŞEHİT İÇİN DUYGU DOLU SÖZLER

Bakan Tunç, şehidin anısına yönelik duygularını ifade ederken, milletin acısını paylaşmayı da ihmal etmedi. Pençe Operasyonu kapsamında yaşanan kayıplar, Türkiye’de toplumsal bir üzüntü yaratıyor. Şehitler, vatan için verdikleri mücadele ile unutulmaz bir yere sahiptir. Bakan, Özen’in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, bu gibi durumların birlik ve beraberliği daha da güçlendirdiğini vurguladı.