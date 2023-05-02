Adalet Bakanı: Tarihi reformlar yaptık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Yaşam tarzlarını güvence altına alan, her türlü nefret ve ayrımcılık söylemini yasaklayan ve bunları suç olarak düzenleyen, cezai yaptırıma bağlayan tarihi reformlar yaptık” dedi.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de kadın güçlü olursa erkek de güçlü olur. Kadın güçlü olursa millet de güçlü olur. Kadın güçlü olursa devlet de güçlü olur. Onun için yaşam tarzlarını güvence altına alan, her türlü nefret ve ayrımcılık söylemini yasaklayan ve bunları suç olarak düzenleyen, cezai yaptırıma bağlayan tarihi reformlar yaptık” ifadesini kullandı.