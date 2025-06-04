Adalet Bakanı, Tehditleri Asla Kabul Edilemez

BAKAN TUNÇ’TAN CHP GENEL BAŞKANI’NA TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarını hedef alacak şekildeki açıklamalarına karşı sert bir yanıt verdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabında “CHP Genel Başkanı’nın, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadeleri asla kabul edilemez.” şeklinde ifadelerde bulundu.

YARGI BAĞIMSIZLIĞINA SALDIRI

Bakan Tunç, yargı mensuplarının hedef gösterilmesinin ve tehdit edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, “Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır.” dedi. Anayasa’nın 138. maddesine atıfta bulunan Bakan Tunç, hakim ve savcıların çalışmalarını hiçbir baskı altında kalmadan yapmaları gerektiğini vurguladı.

ADLİ SÜREÇLERDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Tunç, yargı kararlarına itiraz haklarının mevcut olduğuna dikkat çekti. “İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır.” diyen Tunç, adli soruşturmalar sonucunda verilecek kararların hem yargının hem de kamuoyunun denetiminde olacağını belirtti. Henüz süreç devam ederken savcılığa yönelik tehditlerin hukuk devleti ile bağdaşmadığını ifade eden Tunç, “Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz.” şeklinde konuştu. Türk yargısının bağımsız bir şekilde görevini sürdüğünü vurgulayan Tunç, hakim ve savcıların tehditlere boyun eğmeyeceğini, adaletin her durumda yalnızca hukuka göre işleyeceğini söyledi.