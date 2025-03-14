Adalet Bakanı: “Terörsüz Türkiye’nin Zamanı Geldi”

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahları bırakması durumunda, Türkiye’nin “terörsüz bir Türkiye’ye adım atacağını” belirtti. “Bırakılmazsa terörle mücadelede hukuk içinde hukuk devleti kararlılığını sürdürürüz” diyen Tunç, “Bin yıllık kardeşliğimize vurulan bu hançeri artık çıkarmanın tam zamanı” ifadelerini kullandı. Van Valiliği’ndeki programın hemen ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle buluşan Tunç, Van’da bulunmanın memnuniyetini dile getirdi.

HİZMETLERİ VE YATIRIMLARI VURGULADI

Bakan Tunç, iktidarları döneminde gerçekleştirdikleri projeleri değerlendirerek şöyle konuştu: “Eğitim, sağlık, kültür, sosyal politikalar, adalet ve güvenlik gibi birçok alanda önemli hizmetler ve yatırımlar yaptık. Ülkemizin 81 vilayetini hiçbir ayrım yapmadan eserlerle donattık. Hakkari’ye de, Bartın’a da üniversite yapıldı. Yüksekova ve Çaycuma’ya da havaalanları inşa edildi. Geçmişte ihmal edilen bu bölgelere daha fazla hizmet götürülmeye çalışıldı.” Tunç, ayrıca temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için büyük bir mücadele verdiklerini ifade etti.

YARGININ BAĞIMSIZLIĞI VE DEMOKRASİ

Tunç, Türkiye’de kalkınmayı sağlarken karşılaştıkları engelleri hatırlatarak, “Türkiye’nin kalkınma sürecini sona erdirmek isteyen FETÖ mensupları, 15 Temmuz gecesi millete silah doğrulttu. Ancak milletin direnişi karşısında başarısız oldular.” dedi. Yargının bağımsız olup olmadığına dair eleştirileri yanıtlayan Tunç, “Bu ülkede vesayetçi anlayışın karşısında duran yargı mensupları vardı. Geçmişte insan haklarına aykırı birçok olaya karşı yargı ne yaptı?” diyerek eleştirilerde bulundu. 15 Temmuz’dan sonra darbecilere hesap sorabilen bir yargı sistemine ulaşıldığını söyledi.

TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE HEDEFİ

Bakan Tunç, Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, “Bu terör örgütü, 40 yıldır ülkemizi rahatsız etti. Maddi ve manevi kayıplara sebep oldu. En çok zarar görenler bu bölge insanı oldu” dedi. Tunç, “Artık bu sıkıntılardan kurtulma zamanı. Terörsüz bir Türkiye’ye adım atma zamanı” diyerek, tüm grupların silah bırakması gerektiğini açıkladı. Birlik ve beraberliği vurgulayan Tunç, Türkiye’nin terörsüz bir gelecek inşa etme konusunda umudunun ve inancının güçlü olduğunu belirtti. Programa, çeşitli partililer de katıldı.