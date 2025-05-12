Adalet Bakanı, Terörsüz Türkiye Vurguladı

BAKAN YILMAZ TUNÇ’UN PAYLAŞIMI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK’nın fesih kararını açıkladığı andan itibaren sosyal medya platformu X üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, “Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak” ifadesini kullandı.

TERÖR BELASINDAN KURTULMA YOLUNDAKİ DÖNÜM NOKTASI

Bakan Tunç, açıklamasında terörün ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtirken, terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasına gelindiğini vurguladı. “Ülkemizin geleceği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın özgürce dalgalanması için binlerce vatan evladımızın canı pahasına sürdürdüğü onurlu mücadele, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Sayın Devlet Bahçeli’nin milli duruşu, Türkiye Yüzyılı’nın eşiğinde ülkemizin huzurlu, güvenli ve istikrarlı bir geleceğe emin adımlarla yürümesinin yolunu açmıştır” şeklinde ifadeler kullandı.

ŞEHİTLERE SAYGI VE GAZİLERE ŞÜKRAN

Bakan Tunç, terörle mücadelede hayatını kaybeden tüm kahraman şehitleri rahmetle andığını ifade ederken, gazilere de sonsuz şükranlarını sundu. Şehit ve gazilerin ailelerine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu. “Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, Hukuk Devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.