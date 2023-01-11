Adalet Bakanı: Tetikçi adalete teslim edilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sinan Ateş cinayeti hakkında açıklama yaptı ve tetikçinin bir an önce adalete teslim edileceğini duyurdu.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, 13 kişinin tutuklu olduğunu ve 1 kişinin de arandığını hatırlatarak, “Tetikçi de yakalanıp adalete teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile 2022 yılı değerlendirme toplantısı yaptı.

Bozdağ, başörtüsü teklifiyle ilgili, “Bu düzenlemeye kökten karşı çıkmayı tarif affetmez” dedi.

Sinan Ateş cinayeti

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak da konuşan Bozdağ, 13 kişinin tutuklu olduğunu ve 1 kişinin de arandığını hatırlatarak, “Tetikçi de yakalanıp adalete teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

Altılı masada yetki imzası tartışması

Bozdağ, Ahmet Davutoğlu’nın ‘çoklu aday’ önerisini ise “Hükümeti yetkisiz kılmakla hiçbir farkı yok” olarak değerlendirdi.

HDP’ye kapatma davası

Bozdağ, HDP’nin kapatma davasına ilişkin de “Görülen davada bakan olarak kanaatimi paylaşmam doğru olmaz” şeklinde konuştu.

28 Şubat davası hükümlüleri

Adalet Bakanı Bozdağ, 28 Şubat davası hükümlüleri ile ilgili de “Kenan Deniz ve İlhan Kılıç hakkında ‘kocama hali’ne ilişkin raporlar Adli Tıp’tan çıkmış durumda. Süreç devam ediyor.” dedi.