Adalet Bakanı Tunç, “1534 Okul Yükümlülerle Hazırlandı” dedi

DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİNDEN OKUL BAKIMI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 1534 okulun denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler tarafından bakımının yapıldığını belirtti. Bu bilgiler, Bakan Tunç’un sosyal medya hesabındaki paylaşımında yer aldı.

CEZA ADALETİ VE TOPLUMSAL KAZANDIRMA

Bakan Tunç, ceza adaletinin en önemli amacının “toplumu suçtan ve suçludan korumak, suç işlenmesini önlemek” olduğunu vurguladı. Ayrıca, suçluların yaptırımlarla karşılaşmalarının yanı sıra yeniden topluma kazandırılmasının ceza adaletinin temeli olduğunu ifade etti. Denetimli serbestlik sistemi içerisindeki yükümlülerin, kamu yararına işler yaparak topluma uyum sağladıklarını ve cezalarını infaz ettiklerini söyledi.

EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI

Bakan Tunç, geleceğin teminatı çocukların bilgiyle donatıldığı okulların, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için hazırlandığını belirtti. Yaz tatili boyunca, ülke genelindeki 1534 okulda boya, tadilat, temizlik, bakım ve onarım işlerinin yapıldığını açıkladı. Tunç, çocukların daha güzel okullarda başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diledi.