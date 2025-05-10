Adalet Bakanı Tunç, 2 Savcı Görevlendirdi

Trafik Kazasına İlişkin Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden yaptığı paylaşımda, Çanakkale’de gerçekleşen zincirleme trafik kazasıyla alakalı olarak iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Kazanın detaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Çanakkale’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatlarımızı kaybettiğimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma sürdürülmektedir,” ifadelerine yer verdi.

Adli Süreç Devam Ediyor

Bakan Tunç’un paylaştığı bilgilere göre, meydana gelen kaza sonrasında anında adli süreç başlatılmış olup, yetkililer olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çalışmalara devam ediyor. Çanakkale’deki bu talihsiz olay, bölgedeki trafik güvenliğini yeniden gündeme getiriyor ve bu durum halkın dikkatini çekiyor.