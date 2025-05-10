Haberler

Adalet Bakanı Tunç, 2 Savcı Görevlendirdi

Trafik Kazasına İlişkin Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden yaptığı paylaşımda, Çanakkale’de gerçekleşen zincirleme trafik kazasıyla alakalı olarak iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Kazanın detaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Çanakkale’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatlarımızı kaybettiğimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma sürdürülmektedir,” ifadelerine yer verdi.

Adli Süreç Devam Ediyor

Bakan Tunç’un paylaştığı bilgilere göre, meydana gelen kaza sonrasında anında adli süreç başlatılmış olup, yetkililer olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çalışmalara devam ediyor. Çanakkale’deki bu talihsiz olay, bölgedeki trafik güvenliğini yeniden gündeme getiriyor ve bu durum halkın dikkatini çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bilecik’te Sağlık İçin Yürüyüş Etkinliği

Bilecik'te gerçekleştirilen 'Sağlık için hareket et günü' yürüyüşü, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla sağlık ve spor yetkililerinin katılımıyla düzenlendi.
Haberler

Madrid’de İstifa İçin Gösteri Yapıldı

Madrid'de sağ ve aşırı sağcı gruplar, Başbakan Pedro Sánchez'in istifası ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. Politikacılar, mevcut hükümeti eleştirirken sol partilere karşı bir eylem planlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.