Adalet Bakanı Tunç, adalet vurgusu yaptı

2025-2026 ADLİ YILI AÇILIŞI MESAJI

2025-2026 Adli Yılı’nın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Milletimiz adına karar veren yargımızın hedef gösterilmesine, yargı mensuplarımıza yönelik iftiralara, yalanlara, dezenformasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz.” dedi. Bakan Tunç, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, “Terörsüz Türkiye” sürecini adalet temeli üzerinde başarıya ulaştıracaklarını belirtti.

YARGI SİSTEMİNİN TEMELİ

Tunç, Adalet Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, adaletin devletin temeli olduğunu, toplumsal huzur ve güvenliğin garantisi olduğunu ifade etti. Hukukun üstünlüğünün milletin ortak vicdanı olduğunu belirten Tunç, güçlü bir hukuk devletinin bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle sağlanabileceğini vurguladı.

ADALET POLİTİKALARI VE REFORMLAR

Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılıklarının, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemine olan inançlarının adalet politikalarının temelini oluşturduğunu söyleyen Tunç, bu doğrultuda; fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmeye, insan kaynağını güçlendirmeye ve mevzuat çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Yargının bağımsızlığının korunması ve insan haklarına bağlı kalınarak hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi yönündeki kararlılıklarının süreceğini ifade etti.

DEMOCRASİ VE BİRLİK VURGUSU

Tunç, “Demokrasimizi, milli iradeyi, ülkemizin geleceğini hedef alan vesayetçi zihniyete ve uzantılarına kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.” diyerek, adaletin rehberliğinde ilerleyeceklerini söyledi. Yeni adli yılın ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bakan, şehit olan yargı mensupları ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anarak, adalet teşkilatında görev yapan tüm personellere teşekkür etti.

Bu mesajlarıyla, Tunç, adaletin ışığında ilerleyecekleri ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ulaşacaklarını vurguladı.