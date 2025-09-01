Adalet Bakanı Tunç: Af Düzenlememiz Yok

GENEL AFFIN DURUMU HAKKINDA SON AÇIKLAMALAR

Uzun bir süredir tartışılan genel af meselesine nihayet cevap veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, affın söz konusu olmadığını bildirdi. Yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Yargıtay’da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok” diyerek durumu netleştirdi.

İNFAZ DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Bakan Tunç, konuşmasında infaz düzenlemeleriyle ilgili bilgi verdi. Yargıtay Başkanı’nın gündeme getirdiği konunun, infaz düzenlemeleri üzerine olduğunu belirtti. “Dönem dönem infaz kanunu değişiklik teklifleri mecliste görüşüldü ve yasalaştı” diyerek sözlerine devam eden Tunç, mevcut talepler doğrultusunda yeni düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. “İnfaz, hastalık halinde genişletici düzenlemeler yapılmıştı. Denetimli serbestlikle ilgili cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik olarak düzenlemelerde 10. Yargı paketi kapsamında yasalaşmıştı” dedi ve 11. Yargı paketi üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

CEZA SİSTEMİNİN TEMEL AŞAMALARI

Bakan Tunç, ceza sisteminin üç aşamadan oluştuğuna dikkat çekti: “Soruşturma aşaması, kovuşturma aşaması ve infaz aşaması.” Her aşamanın ceza adaletinin sağlanmasında önemli olduğunu vurgulayan Tunç, “Ceza adaletinin amacı toplumu korumak, suç işlenmesinin önüne geçmek ve suç işlendiğinde gerekli yaptırımları uygulamak” diye konuştu. Ceza infaz kanununun 2025 yılında tamamen yenileneceğini ve bu düzenlemelerin farklı usulleri içerdiğini kaydetti.

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELE PLANI

Bakan Tunç, bilişim suçlarında artış olduğunun altını çizdi. Gençleri ve toplumu rahatsız eden bu suçların önlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Caydırıcılığın arttırılması ve bu suçla mücadele bakımından yargının elindeki araçların güçlendirilmesi lazım” dedi. 11. Yargı paketinde bilişim suçlarının önlenmesine yönelik düzenlemelerin olduğunu belirten Tunç, bu taslağı milletvekillerinin takdirine sunacaklarını söyledi. “Bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis gibi konularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.