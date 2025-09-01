Adalet Bakanı Tunç: Af Yok

GENEL AF BEKLENTİSİNE SON NOKTA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzun süredir tartışılan genel af konusuna açıklık getirerek, affın gündemlerinde olmadığını belirtti. Yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Yargıtay’da yapılan resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok” dedi.

İNFAZ DÜZENLEMELERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Bakan Tunç, konuşmasının devamında infaz düzenlemeleri hakkında bilgi verdi. Yargıtay başkanının bahsettiği konuların le ilgili infaz düzenlemelerinin tartışıldığını ifade etti. Mecliste zaman zaman infaz kanunu değişiklik tekliflerinin görüşüldüğünü ve yasalaştığını aktaran Tunç, “Talepler var, gündeme alınması istenen konular var. Düzenlemeler var. İnfaz, hastalık halinde infaz genişletici düzenlemeler yapılmıştı” şeklinde ekledi. Ayrıca, 10. Yargı paketinin yasalaşmasıyla birlikte ceza alacakların yatacağı sürelerle ilgili yeni düzenlemelerin yapıldığını belirtti. 11. Yargı paketiyle alakalı çalışmaların sürdüğü, taslak çalışmaların devam ettiğini de vurguladı.

CEZA SİSTEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Ceza sisteminin üç aşamadan oluştuğunu ifade eden Bakan Tunç, bu aşamaları şöyle sıraladı: “Soruşturma aşaması, kovuşturma aşaması ve infaz aşaması.” Bu aşamaların ceza adaleti sisteminin önemli parçaları olduğunu vurgulayan Tunç, ceza adaletinin toplumun korunması, suç işlenmesinin önüne geçilmesi ve suç işlemiş olan kişilerin toplumlarına kazandırılması amacını taşıdığını belirtti. Ceza infaz kanununda yapılan önemli değişikliklerin yanı sıra ceza infazının insan haklarına uygun bir şekilde uygulanması gerektiğini aktardı.

BİLİŞİM SUÇLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakan Tunç, bilişim suçları alanında artan sorunlara da dikkat çekti. “Bunun önlenmesi lazım, caydırıcılığın arttırılması lazım ve bu suçla mücadele için yargının araçlarının güçlendirilmesi gerekiyor” dedi. Özellikle telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis gibi konuların gençler ve toplum açısından kaygı verici olduğunu dile getiren Tunç, 11. Yargı paketi içinde bilişim suçlarının önlenmesine yönelik düzenlemelere ilişkin taslak sunduklarını da açıkladı. Meclis açıldığında bu konunun gündeme geleceğinin altını çizdi.